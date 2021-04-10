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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 878 إصابة و10 حالات وفاة بكورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 04:16 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 397 ألفا و636 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، في بيان أوردته قناة «السعودية» الإخبارية، أنه تم تسجيل 578 حالة تعاف جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 382 ألفا و776 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6747 حالة، وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، أشارت الصحة السعودية إلى تلقي أكثر من 6 ملايين شخص جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق السعودية، مؤكدة إلزام مراكز التطعيم في كافة مناطق المملكة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 75 عاما وأكثر دون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت إلى المبادرة في التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

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