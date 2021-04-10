رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يوقف رئيس حى 15 مايو عن العمل

السبت 10/أبريل/2021 - 06:35 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
طباعة
قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إيقاف ألبير ألفونس أسعد، رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

أكد الوزير، في تصريحات، السبت، أنه لا أحد فوق القانون وأنه سيُطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية وستتم محاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم أو وظائفهم مادام ثبت ارتكابهم أي مخالفات، خاصة أن من مهام وظيفتهم الحفاظ على هيبة الدولة ومنع ارتكاب المخالفات، مشددًا على أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيدًا لدولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا أكدت فيه قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف ودون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرناؤوطي المتفرع من سليمان جوهر وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

غدًا مناقشة «ست زوايا للصلاة» لأميرة بدوي

قصور الثقافة تقدم «المهان» بمسرح الحديقة الدولية