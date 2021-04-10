ارتفاع عدد حقن التطعيم ضد لقاح كورونا فى ألمانيا إلى 17 مليون شخص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني على صفحته الإلكترونية، اليوم السبت، أنه تم إعطاء حوالي 17 مليون شخص حقنة لقاح كورونا، منها 4.8 مليون تمّ استخدامها في جرعتين، أي أن أصحابها تم تطعيمهم بشكل تام.وذكرت بيانات المعهد أن عدد الحقن التي تم استخدامها، أول أمس الخميس، بلغ 719 ألفًا، وهو رقم قياسي، يفوق ما تم تسجيله يوم الأربعاء، هو 669 ألف حقنة.ويتوقع المراقبون أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، ويشار إلى أن حملة التطعيم في ألمانيا قد بدأت قبل نحو 15 أسبوعًا.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا أقل بقليل من ثلاثة ملايين حالة، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا 78 ألفا و295 حالة.