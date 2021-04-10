"رمضان المصري على القهوة مع عمرو الليثي على إذاعة الشرق الأوسط

يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي في إطلالة جديدة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، وبرنامجه الجديد "رمضان المصري علي القهوة " وذلك في الساعة 5:10 عصرًا قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس طوال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويشارك في التقديم الفنان القدير أحمد صيام، ويخرجه الإذاعي تامر حسني، البرنامج كوميدي اجتماعي يتناول حكايات يومية عن مقاهي مصر التاريخية.. مقاهي نجوم الفن والثقافة والتي شهدت تاريخا، وحكايات مصر الجميلة ونجوم أضافوا البهجة والسرور لأيام وليالي رمضان على المقاهي المصرية.كما يتناول البرنامج نجوم الزمن الجميل وصناع البهجة، والذين أعطوا لرمضان طعمه وجماله في مصر، من خلال أهم وأعرق المقاهي المصرية، وكل حلقة تتناول الحديث بشكل مفصل عن مكانها وأبرز الكتاب والأدباء والشخصيات الهامةكما يواصل الليثي تقديم برنامجه" خط الخير" على راديو مصر أيضا في رمضان.