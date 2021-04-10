جامعة الأزهر تشيد بمبادرة وزيرة الهجرة للتعريف بحق مصر في مياه النيل

أشادت قيادات جامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا وعمداء، بدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، للجاليات المصرية بنشر فيديوهات تبين أحقية مصر في مياه النيل مثمنين استجابة عدد من الجاليات لهذه الدعوة وتفاعلهم مع قضايا وطنهم.وذكر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في بيان صادر عن المركز الإعلامي: أن مواقع التواصل الاجتماعي صار لها تأثير مهم داخل البلاد وخارجها وهو مايستوجب على جموع المصريين أن يستثمروها في بيان حقوقهم من خلال منشورات ومقاطع فيديو بكافة اللغات تؤكد حق مصر في مياه النيل مشيرا إلى أن الوثائق والاتفاقيات التاريخية تثبت ذلك.وحث المحرصاوي خريجي كليات اللغات والترجمة، والألسن وغيرهما، والعاملين في هيئة الاستعلامات، ومراكز الترجمة ابتكار أفكار إيجابية تدعم هذه الدعوة بشتى اللغات.ونصح المحرصاوي، المصريين بالتكاتف خلف قيادتهم الحكيمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في نشر كل ما من شأنه أن يبين أحقية مصر في المياه، وكذا الالتزام بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها فهي نعمة من الله تديم الحياة وتطهر البشر والأرض.