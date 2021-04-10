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تقارير ومتابعات

«منذ 6 آلاف عام».. قصة كلمة «وحوى يا وحوى»

السبت 10/أبريل/2021 - 05:23 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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ساعات قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، وهو شهر مميز وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، ويتغنى فيه الكثير بأغنية "وحوي يا وحوي" احتفالًا بقدوم الشهر الكريم، إلا أن البعض لا يعلم أصل هذه الكلمة التي تم تصنيعها داخل الفوانيس ويشغلها الأطفال لاستقبال ليالي رمضان.

"الدستور" في السطور التالية: يوضح أصل كلمة "وحوي يا وحوي" الموجودة منذ 6 آلاف عام، في سياق السطور التالية:

وحوي هي كلمة فرعونية وتعني "أهلا" أو مرحبًا، أما كلمة "إياحة" فهي تعني "القمر" وأصلها "أياح"، وهي زوجة الملك سقنن رع الذي حكم البلاد في أواخر القرن الـ18 قبل الميلاد، إذ كانت الدولة الفرعونية الوسطى، قد تفككت واحتلها الهكسوس، فما كان من"إياح حتب" إلا تحريض زوجها على رفع راية العصيان في وجه الغزاة، لكنه توفي قبل أن يتحقق ذلك، فعمدت لابنها الأكبر ليستكمل مشوار أبيه ولكنه مات أيضًا، ولم تهدأ عزيمة إياح حتب دفعت بابنها الثاني "أحمس" الذي نجح فيما فشل فيه أبوه وأخوه وانتصر وطرد الهكسوس وحقق الاستقلال.

"معنى إياح: قمر وحتب معناها: الزمان فيكون معنى اسم السيدة قمر الزمان، أما كلمة وحوي الفرعونية فمعناها: مرحبًا أو أهلًا".

"وبعد الانتصار الكبير الذي حققه الملك أحمس على المحتلين وطرد الهكسوس من البلاد خرج المصريون في استقبال والدته الملكة إياح حاملين المشاعل والمصابيح يتغنون بـ "وحوي يا وحوي.. إياحه" اللى يكون معناها مرحبا يا قمر تقديرًا للتضحيات الكبيرة للملكة إياح اللى قدمتها فداءً للوطن"، ومن هنا جاء احتفالات المصريين بها لتدل على النصر والفرحة.

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