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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: 6779 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 918 ألف حالة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:44 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 918 ألفا و155 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تم تسجيل 4891 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 809 آلاف و663 حالة بنسبة شفاء 88.2%، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 133 ألفًا و47 شخصًا.

فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 14 ألفا و678 حالة وفاة.

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