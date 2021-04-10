العراق: 6779 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 918 ألف حالة
السبت 10/أبريل/2021 - 03:44 م
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 918 ألفا و155 إصابة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تم تسجيل 4891 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 809 آلاف و663 حالة بنسبة شفاء 88.2%، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 133 ألفًا و47 شخصًا.
فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 14 ألفا و678 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تم تسجيل 4891 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 809 آلاف و663 حالة بنسبة شفاء 88.2%، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 133 ألفًا و47 شخصًا.
فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 14 ألفا و678 حالة وفاة.