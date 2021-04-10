العراق: 6779 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 918 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 918 ألفا و155 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تم تسجيل 4891 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 809 آلاف و663 حالة بنسبة شفاء 88.2%، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 133 ألفًا و47 شخصًا.فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 14 ألفا و678 حالة وفاة.