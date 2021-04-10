رئيس «دستورية النواب»: النيابة الإدارية أول جهة تواجه الفساد

أشاد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدورالنيابة الإدارية، حيث إنها الجهة التي لها الفضل في كشف الفساد والتعامل معه، والتي لا يسبقها أي من الهيئات القضائية فيه، لأنه اختصاصها الأصيل.وأضاف، الهنيدي، أن النيابة الإدارية لم تفرق بين رجل وامرأة، حيث فتحت الهيئة أبوابها على مصراعيها للمرأة، سواء بالتعيين أو إتاحة المناصب القيادية لها في النيابات، حيث كانت المرأة فخرًا للعمل القضائي، مؤكدا أن نجاحها في الهيئة، كان سببا لقبولهن وطلبهن في كل الهيئات القضائية الأخرى.وبدأ، منذ قليل، حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.