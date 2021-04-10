انهيار أرضى يدمر منازل جنوب غرب الصين

تسبب انهيار أرضي في تدمير عدد من المنازل في محافظة "تشن شيونغ" بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين، اليوم السبت، دون ورود أنباء حول وقوع خسائر بشرية.وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم- أن الانهيار الأرضي وقع بعد ظهر اليوم بتوقيت بكين، وأنه تم على الفور توجيه الإدارات المختصة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ في موقع الانهيار.وأضافت السلطات أن سبب الانهيار وملابساته غير معروفة، وأنها فتحت تحقيقا بهذا الشأن.