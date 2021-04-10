ماذا قال قيس سعيد خلال القمة المصرية التونسية؟

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد عدة رسائل من مصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، على هامش زيارة رسمية تستغرق 23 أيام، وتوضح مدى التقارب بين الدولتين.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس التونسي قيس سعيد، وسط مراسم استقبال رسمية.وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم رسائل الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال المؤتمر الصحفي.- الأمن القومي لمصر هو أمن تونس، وإن أي موقف لمصر في أي محفل دولي سيكون هو نفس موقف تونس.- قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل، ولن نقبل بأن يتم المساس بأمن مصر المائي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة.- أتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح، واتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّه لا مجال لتقسيم ليبيا، وليبيا دولة واحدة والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى ليست على القانون ولكن بواسطة القانون.- أؤكد أن الإنسانية عانت كثيرًا ولابد أن نستنبط طرقًا جديدة لتخرجها من المعاناة عبر القرون الماضية.- شدد الرئيس التونسي على أن المستقبل بين البلدين بفكر جديد ووسائل جديدة، متابعًا: نسعى إلى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس، وأن يكون هناك بُعد إنساني لجملة من القضايا المطروحة.- أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وكل ما يفعله لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، داعيًا السيسي لزيارة تونس خلال أقرب وقت.- القاهرة تستطيع أن تقهر كل الصعاب: «سنقهرها معا بنفس الإرادة الثابتة القوية؛ لأننا نؤمن بأننا لا بد أن نعي المخاطر وضرورة التصدي لها بكل الوسائل».- مصر وتونس ستتجاوز القضايا الثنائية بكل سهولة ويسر لأنهما تتفقان حول المبادئ الكبرى.