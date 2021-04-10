عرض مسلسل «2020» على «mbc masr 2» فى رمضان

تعرض قناة mbc masr 2 مسلسل "عشرين عشرين" في عرضه الأول على الجمهور المصري والعربي خلال شهر رمضان المبارك، في وقت تخصص المحطة معظم أعمالها للأعمال المصرية. وتندرج هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته ثنائية نادين نسيب نجيم وقصي خولي.يشار إلى أن مسلسل "٢٠٢٠ عشرين عشرين" سيعرض أيضًا على مجموعة من القنوات والمنصات العربية وهي منصة "شاهد VIP" "ام بي سي" دراما إضافة إلى محطة "أم تي في" اللبنانية، محطة "رؤية الأردنية" وART والسومرية والتلفزة التونسية وتلفزيون فلسطين.مسلسل "2020 " من إنتاج شركة "سيدرز آرت" - الصبّاح إخوان كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر. بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، طوني عيسى، وسام صليبا، أسامة المصري، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وآخرين... وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، وضيف شرف المسلسل الفنان رامي عياش.