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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 03:46 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 808 حالات إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و156حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 189064 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 13547 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1797325 حالة، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 19647 حالة.

وسجلت قطر 7 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 331 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 552 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 169086 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 20618 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1062250 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

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