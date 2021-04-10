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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تعلن إجراءات وقائية جديدة ضد كورونا خلال رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 03:46 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت الحكومة الفلسطينية عن منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات يوميا من الساعة الـ8 مساء حتى الـ6 صباحا، وإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة، والتراويح داخل المساجد، والصلوات في الكنائس ودور العبادة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا" خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت- إنه تقرر انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة، وكذلك وكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" اعتبارا من يوم غد مع اتباع نظام التعليم عن بعد، وفقا لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

كما قررت الحكومة استمرار التعليم إلكترونيًا في المؤسسات التعليمية "الجامعات والمعاهد"، والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن يسمح للمطاعم ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها بالعمل بخدمة توصيل الطلبات فقط، مع السماح بفتح المحلات التجارية وانتظام حركة المواصلات أيام السبت وفق التدابير الوقائية والشروط الصحية المعمول بها خلال باقي أيام الأسبوع.

وأشار ملحم إلى أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن، ومنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات أو الإفطارات الجماعية لأي سبب ولأي شكل، كما تقرر منع المطاعم من تنظيم الإفطارات الجماعية التي تتسبب في الازدحام وأي مطعم يخالف ذلك سيتعرض للإغلاق.

وأوضح ملحم أن سيتم تكليف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بتنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50%، وكذلك أن يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي والبنوك بوتيرة 50%، كما تقرر فتح المحلات التجارية ومحلات بيع المأكولات، والحلويات وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50%، ووفق إجراءات التباعد حتى الساعة الثامنة مساء، مع عمل المطاعم والمقاهي فقط حتى الساعة العاشرة مساء.

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