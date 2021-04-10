المخرج كريم العدل ينفي عودته لمسلسل «كل ما نفترق»

نفى المخرج كريم العدل عودته لمسلسل"كل ما نفترق".وقال في تصريحات صحفية إنه يتمنى الخير لكل أسرة العمل والتوفيق للمسلسل مشيرا إلى أن مخرج العمل حاليا هو المخرج مصطفي ابو سيف.على جانب آخر تواصل أسرة مسلسل "كل ما نفترق" على قدم وساق، لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.ومسلسل "كل ما نفترق" قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبي وآيتن عامر وسيد رجب، وآخرين.