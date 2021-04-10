رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كواليس إخلاء سبيل رئيس حي 15 مايو بكفالة 10 آلاف جنيه

السبت 10/أبريل/2021 - 03:30 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
ندى حمدي
طباعة
أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل رئيس حي ١٥ مايو بكفالة مالية ١٠ آلاف جنيه في اتهامه بالبناء المخالف بمنطقة الدقي، أثناء شروعه ببناء العقار الخاص به دون الحصول على التراخيص المطلوبة مخالفة لقرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.

وأنهى قسم شرطة الدقي إجراءات إخلاء سبيل رئيس الحي بعد سداده الكفالة والكشف عليه جنائيا وبيان أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

كان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه جهات التحقيق المختصة، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.

وتبين ان المتهم رئيس حي ١٥ مايو الحالي ورئيس حي عين شمس السابق، وأنه يقوم بتعلية سقف في منزله بالدقي.

موضوعات متعلقة

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال في رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم