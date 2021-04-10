كواليس إخلاء سبيل رئيس حي 15 مايو بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل رئيس حي ١٥ مايو بكفالة مالية ١٠ آلاف جنيه في اتهامه بالبناء المخالف بمنطقة الدقي، أثناء شروعه ببناء العقار الخاص به دون الحصول على التراخيص المطلوبة مخالفة لقرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.وأنهى قسم شرطة الدقي إجراءات إخلاء سبيل رئيس الحي بعد سداده الكفالة والكشف عليه جنائيا وبيان أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.كان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه جهات التحقيق المختصة، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.وتبين ان المتهم رئيس حي ١٥ مايو الحالي ورئيس حي عين شمس السابق، وأنه يقوم بتعلية سقف في منزله بالدقي.