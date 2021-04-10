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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب أمين عام الناتو: الحلف درع دفاع عن مليار نسمة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:36 م
الناتو
الناتو
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أكد ميركا جوانو، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «ناتو»، أهمية دور القيادات الشابة في تشكيل مستقبل حلف شمال الاطلنطي.

وأكد جوانو- خلال كلمته في اجتماعات الربيع بمنتدى الأطلنطي، التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر ثلاثة أيام- ضرورة التزام القيادات الشابة التي باتت تتولى مواقع المسئولية فى حلف شمال الاطلنطى بالدفاع عن قيم الحلف، وفي مقدمتها تعزيز الديمقراطية والحريات واحترام سيادة القانون، وهو ما تم التأكيد عليه في ورقة العمل الاستراتيجية الصادرة عن الحلف التى ترسم ملامح الحلف بحلول العام 2030.

ودعا نائب جوانو- في بيان صدر عن الحلف اليوم السبت- إلى بناء "لحمة قوية" عبر شباب ضفتي الأطلنطي ومبادراتهم، وتحقيق النقلة التكنولوجية اللازمة لعمل الحلف، الذي يشكل درع دفاع عن حياة مليار نسمة، هم عدد سكان دوله الأعضاء.

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