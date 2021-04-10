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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة سائق وأمين شرطة فى انقلاب سيارة على طريق رافد جمصة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:27 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب سائق، ومرافقه أمين شرطة، بكسور وكدمات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "المنصورة - رافد جمصة" بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة على طريق (المنصورة - رافد جمصة) أمام قرية "الروضة" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (ط د و٢١٥٦ ملاكي) قيادة المدعو "أحمد رمزى سليم" ٥٢ عاما سائق، ومقيم شارع "عبده معروف" دائرة قسم ثان المنصورة باتجاه المنصورة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق نجم عن ذلك إصابة كلا من  قائد السيارة باشتباه كسور بالساقين ومرافقه المدعو "محمد عبدالنبي الوردانی" ۳۸  عاما، أمين شرطة من قوة إدارة المرور "براحة خدمة" ومقيم بندر تمي الأمديد بسحجات وكدمات بالوجه، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة العام.

وبسؤال قائد السيارة والمصاب أيدا مضمون الفحص وأضاف أمين الشرطة بأنه استقل السيارة رفقة قائدها عقب انتهاء خدمته المعين بها على طريق "رافد جمصة" ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۸۸۹ إدارى مركز شرطة طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.

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