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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثمان عامل بالأتوبيس النهرى من نيل المنصورة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:51 م
قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثة أحد العاملين بالأتوبيس النهري بعد سقوطه من الأتوبيس أثناء سيره بنهر النيل في المنصورة، وذلك بعد استمرار البحث عن جثمانه لمدة ٢٤ ساعة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم أول المنصورة من شرطة النجدة يفيد بسقوط أحد العاملين بالأتوبيس النهري أثناء سيره بنهر النيل- دائرة القسم.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المدعو "ممدوح محمد فرج" ٣٥ عاما، مراجع تذاكر بالأتوبيس النهرى "المنصورة ۲" ومقيم بندر طلخا اختل توازنه وسقط بمياه النيل، وما قرره شاهد الواقعة المدعو "محمد السيد عبده عبد الغفار" ٤۲ عاما، نجار، ومقيم شارع "محمد فتحى" دائرة قسم أول المنصورة بأنه أثناء وقوفه على كورنيش النيل شاهد المذكور حال قيامه بمحاولة ملء دلو من مياه النيل حال وقوفه علي الأتوبيس النهری واختل توازنه وسقط بالمياه وما قرره قائد الأتوبيس النهري المدعو "عبد الرحيم أحمد محمد" ٤٠ عاما، ومقيم دائرة مركز إسنا- الأقصر من ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان المتوفي من مياه نهر النيل أمام منطقة "الهابي لاند" دائرة قسم ثان المنصورة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال قسم ثان المنصورة بتاريخه، وجار استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

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