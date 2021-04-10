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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط على طريق أجا المنصورة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:49 م
انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شهد طريق "أجا- المنصورة" أمام قرية منية سندوب ازدحاما مروريا بعد انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالزلط على الطريق.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالزلط على طريق "أجا -المنصورة" أمام قرية "منية سندوب" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية "قسم الإنقاذ البرى" وإدارة المرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم "دي أ ٤٥٣١  نقل دا ق ٤٥٢١ مقطورة "، محملة بكمية من الزلط،  قيادة المدعو "عرفات حسن السيد خليفة" ٥٥ عاما، سائق، ومقيم قرية "نوسا الغيط " دائرة مركز أجا باتجاه المنصورة، انفجر الإطار الخلفي الأيسر للمقطورة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وسقوط حمولتها، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وتم رفع المقطورة وتسيير الحركة المرورية.

وبسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٧٥٩ إدارى مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

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