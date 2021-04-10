طريقة الحصول على شقة سكنية ضمن مبادرتي السيسي بالتقسيط على 30 سنة

- شروط الاستفادة:

التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أومتوسطي الدخل بالمحافظات؛ مع التحقق من مستندات الملكية والحدة العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو امتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة. تراخيص ؛ والتأكد من أن الوحدة العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.



يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة ؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.



يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة ؛ بعد توقيع العميل على النموذج الخاص بذلك.

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يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ؛ كما يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل ؛ على أن يكون تقييما حديثا ( لم يمض عليه أكثر من 3 شهور ).

- أقل من محدودى الدخل ومحدودى الدخل: تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.

الحد الأقصى لفئة أقل من محدودى الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئة محدودى الدخل 3500 جم للأعزب و 4750 جم للأسرة.



مقدم الثمن: لا يقل عن 10 %من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).

تمويل البنك:90% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).



معدل العائد:5% سنوي( متناقص ) لفئة أقل من محدودى الدخل و 7%سنوي (متناقص) لفئة محدودي الدخل.

مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية فترة السداد: لا تتجاوز 20 عاما ؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.

قيمة القسط: في حدود 35% من صافي الدخل.



عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية "تمليك" وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.



التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنوك( حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جم حتى 25000 جــم ).

يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ؛ كما يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل ؛ على أن يكون تقييما حديثا ( لم يمض عليه أكثر من 3 شهور ).تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.الحد الأقصى لفئة أقل من محدودى الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئة محدودى الدخل 3500 جم للأعزب و 4750 جم للأسرة.مقدم الثمن: لا يقل عن 10 %من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).تمويل البنك:90% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).معدل العائد:5% سنوي( متناقص ) لفئة أقل من محدودى الدخل و 7%سنوي (متناقص) لفئة محدودي الدخل.فترة السداد: لا تتجاوز 20 عاما ؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.قيمة القسط: في حدود 35% من صافي الدخل.عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية "تمليك" وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنوك( حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جم حتى 25000 جــم ).

المستفيد: مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد).لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج الزوجة) الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.