فى ذكرى ميلاده..كيف تعارف عمر الشريف على فاتن حمامة وعشقها

البداية مع يوسف شاهين

لقاء العمر مع فاتن حمامة

بداية القصة

اليوم ذكرى ميلاد فتى الشاشة العالمى الفنان عمر الشريف، أهم نجوم فترتي الخمسينيات والستينيات، والذي لمع اسمه فى المحافل الدولية، والتى اكتسبها لمشاركته في العديد من الأفلام العالمية.الدستور ترصد قصة الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف وكيف تم التعارف.كان المخرج العالمى يوسف شاهين قد بدأ التحضير لفيلمه الجديد صراع في الوادي، وكان قد وقع الاختيار على النجم شكرى سرحان، ولكن رفضته الفنانة فاتن حمامة، مؤكدة أنه لا يصلح لأداء مثل هذا الدور.وفى إحدى المرات وكان يوسف شاهين بإحدى صالات البلياردو مع صديقه أحمد رمزى، وبالصدفة جاء عمر الشريف لمقابلة رمزى الذى كانت تربطهما صداقة قوية.وقد وقع نظر يوسف شاهين على الفتى القادم، وتم التعارف بينهما، وكان شاهين ينظر إلى عين عمر الشريف بدقة، ومن هنا سأله "شاهين" هل تحب العمل فى السينما، وقد وافق عمر الشريف على طلبه وقام "شاهين" بتعريفه بالسيدة فاتن حمامة والتى طلبت منه الحضور للقاء فى منزلها.كانت السيدة فاتن حمامة تجلس فى منزلها منتظرة هذا الشاب الجديد، الذى تحدث عنه "شاهين" ليشاركها بطولة فيلمها الجديد صراع فى الوادى، وما إن جلس عمر الشريف مع فاتن حتى وافقت عليه فى الحال، وتم التحضير للفيلم الذى خرج للنور كاشفا عن مولد نجم جديد فى عالم السينما.بدأت قصة حب "فاتن والشريف" أثناء تصوير الفيلم، وخلال أحداثه اشتعلت نيران الحب بينهما، وبعد انتهاء تصوير الفيلم مباشرة تم الإفصاح عن مشاعرهما والإعلان عن الزواج الذي أثمر عن طفل جديد هو طارق الابن الوحيد لعمر الشريف.