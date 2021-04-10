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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النمنم: النيابة الادارية هيئة رائدة عندما فتحت الباب امام السيدات للعمل بداخلها

السبت 10/أبريل/2021 - 03:24 م
حلمي النمنم
حلمي النمنم
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الاسبق: أن هيئة النيابة الادارية هيئة رائدة عندما فتحت الباب أمام السيدات للعمل بداخلها، فالفضل يعود للهيئة في وصولها لمنصة القضاء، مؤكدا علي وجود قيادة سياسية مدركة لهذا الوضع ساعد كثيرا في انفاذ ودخول المرأة لكافة الهيئات والجهات القضائية.


وأشار " النمنم" إلي أن النيابة الإدارية متخصصة في مواكبة الفساد المالي، او الاداري وحماية الموظف الصغير والكبير، وأن الاحتفال بها مهم للغاية لشكرها علي جهدها المبذول، كما انني اعتبر ان هذا الكتاب بداية، واتمني أن يكون هناك الكثير من الاصدارات لاحقًا.

وأضاف وزير الثقافة الاسبق: أن دور الهيئة أساسي، ووجوده حماية للبلد، وهذا كما اني لمست عملها حين كنت رئيس الهيئة العامة للكتاب، حيث كانت دائما في ظهر المواطن وحماية للموظف الصغير من الكبير، كما انها واسطة من لا واساطة له.

وبدأ منذ قليل حفل توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب»، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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