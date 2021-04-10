الأمن الأفغاني يعتقل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في كابول

أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، اليوم السبت، أن القوات الأمنية ألقت القبض على غلام ناصر الخراساني، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول.وقال صالح، في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية: "ألقت المديرية الوطنية لقوات الأمن القبض على غلام ناصر المعروف باسم الخراساني، أحد القادة الرئيسيين في تنظيم داعش طالبان الإرهابي، وزعيم تنظيم داعش الإرهابي في كابول".وأضاف البيان أن "الخراساني لعب دورًا رئيسيًا في الهجمات الإرهابية والتدميرية في كابول، بالإضافة إلى قضايا القتل والخطف الإرهابية".