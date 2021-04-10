باكستان: روسيا تدعم استراتيجيتنا تجاه أفغانستان

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن روسيا تدعم استراتيجية باكستان تجاه أفغانستان.وذكر قريشي- وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- أن باكستان وروسيا اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سرجي لافروف، الحالية لباكستان.وأوضح وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، أن باكستان تتمتع بالعلاقات الجيدة مع جمهوريات آسيا الوسطى بسبب سياستها الخارجية الناجحة، مشيرا إلى أن باكستان ترغب في جلب السلام والاستقرار في أفغانستان.