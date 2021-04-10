العثور على جثة داخل منزل بقوص.. والأمن يكثف جهوده لكشف التفاصيل

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، على جثة داخل منزل بمركز قوص جنوبي المحافظة، في ظروف غامضة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثور على جثة بها شبهة جنائية، داخل منزل بقرية المخزن التابعة لدائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها، وذلك لكشف تفاصيل وغموض العثور على الجثة، فيما أودعت بمشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.