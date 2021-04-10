محافظ أسوان يجرى جولة ميدانية بعدد من قرى غرب النيل

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، جولة ميدانية شملت عددا من قرى غرب النيل، وزار قرية بنبان بمركز دراو، والتقى ممثلي وعمدة القرية بحضور النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب.وأكد المحافظ، دعمه للمطالب الجماهيرية والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، لذا ستتم دراسة الموافقة على مطلبهم الخاص بإنشاء جبانة جديدة قبل مدخل القرية بحوالي ١ كم، على أن يتم إجراء الإحداثيات للموقع الجديد.وطالب عطية، أهالي القرية بأن تضم الجبانة الجديدة، أسوارا لتأمينها ومسجدا ودار مناسبات وغيرها من الخدمات اللازمة، علاوة على وضع إطار قانونى سليم بجمعية، مشهرة من أجل تحقيق الشفافية الكاملة، للتعاملات المالية والإدارية.