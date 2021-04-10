محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشروعات الجارية ضمن مبادرة التطوير الشامل بقرية فارس "غرب النيل" التابعة لمركز كوم أمبو، حيث رافقه خلالها النائب خالد رضوان، عضو مجلس النواب، وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تأهيل الفرع البحري لترعة فارس الجديدة، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، حيث يصل طولها إلى 3 كم وبتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك من إجمالي 211 كم مستهدف تبطينها بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بتفقد المشروع المتكامل لإدخال خدمة الصرف الصحي لقرية فارس، والذى تصل تكلفته نحو 196 مليون جنيه، حيث يضم محطة معالجة بطاقة 3 آلاف م3/ يوم، بجانب شبكات وخطوط انحدار، وقد تم توريد المواسير، وجار تنفيذ أعمال شبكات الانحدار، فيما تم تسليم محطات الرفع والمعالجة للشركة المنفذة.وتفقد أشرف عطية أيضًا أثناء جولته بقرية فارس عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، والتي من بينها مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومركز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة فارس الإبتدائية الجديدة والبديلة لمدرسة حسن فتحى، حيث تضم 16 فصل وعددا من قاعات الأنشطة بتكلفة 7 ملايين جنيه، فضلًا عن إجراء الصيانة الشاملة لمدرسة فارس للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين جنيه.وعقب ذلك تفقد "عطية" مركز الغسيل الكلوى، والذى يضم 13 سريرا وماكينة غسيل، حيث تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.وخلال جولته الميدانية، أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المشروعات لافتتاحها وتشغيلها، وخاصة أن المبادرة ستساهم في تغيير شكل الحياة وتحسين مستوى معيشة مواطني قرى مركزى كوم أمبو وإدفو.وفى ختام جولته الميدانية عقد المحافظ لقاءً جماهيريًا مع أهالى قرية فارس، حيث استمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم والتي كان من أبرزها إعادة تأهيل القرية الجديدة لسرعة تسليمها للمستحقين، بجانب تخصيص مساحة من أراضى الدولة لتقسيمات الشباب، بالإضافة إلى إدراج إنشاء مدرستين إحداهما للثانوى الفني والأخرى للعام ضمن مبادرة حياة كريمة، وقد وجه اللواء أشرف عطية بدراسة هذه المطالب وعرضها عليه لاتخاذ اللازم حيالها.