مقتل إرهابيين بضربة جوية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، مقتل إرهابيين في ضربة جوية استهدفت وكرًا لهم في ديالى شرقي البلاد.وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "طيران القوة الجوية من خلال طائرات (F -16) العراقية نفذ ضربة جوية غرب سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة"، مضيفة أن "الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين وقتل عدد منهم داخل هذا الوكر".