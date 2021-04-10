قصور الثقافة تقدم «المهان» بمسرح الحديقة الدولية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المهرجان الإقليمى للفرق المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة مصر الجديدة عرضا بعنوان "المهان"، بطولة باقة متميزة من فنانى فرقة قصر ثقافة مصر الجديدة المسرحية.وتدور أحداث العرض حول الصراعات بين الشعوب والأشقاء، فهي لا تصنع أمانا ولا سلاما ونحن ننادي بالتكاتف والمحبة والسلام، ولا تكن كالمهان الذي تغرب وسافر ولقى العديد من الخلافات والصراعات وعاد إلى وطنه يبحث عن الأمان.العرض تأليف سليم كتشنر، أشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان جمال رشاد، إضاءة منتصر محمد، ومحمد حسن فنى صوت، سيد محمد زيان ميكانست شاكر محمد، وغناء صافى صفوت ومارلى عماد وعلي زكى ومايكل جمال، مساعد مخرج، مصطفى خالد، مخرج منفذ، عبد الفتاح مخلوف، إخراج صفوت صبحى.جاء ذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة القاهرة، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.