ليبيا تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت ليبيا الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا من مقر فرع مركز مكافحة الأمراض بسوق الجمعة.وذكر المركز الليبي لمكافحة الأمراض- وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم السبت- أن الجرعة الأولى من التطعيم ستكون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.