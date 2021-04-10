ليبيا تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
السبت 10/أبريل/2021 - 03:27 م
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أطلقت ليبيا الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا من مقر فرع مركز مكافحة الأمراض بسوق الجمعة.
وذكر المركز الليبي لمكافحة الأمراض- وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم السبت- أن الجرعة الأولى من التطعيم ستكون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.
وذكر المركز الليبي لمكافحة الأمراض- وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم السبت- أن الجرعة الأولى من التطعيم ستكون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.