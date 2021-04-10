«التحالف الاشتراكي» يعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون «الأحوال الشخصية»

تعقد لجنة قضايا المرأة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الليلة، ندوة بتقنية "زووم" تناقش فيها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمتداول على وسائل الإعلام والمزمع مناقشته في مجلس النواب.يدير الندوة الدكتورة فاطمة خفاجي، الخبير الدولي في القضايا النسوية وعضو المكتب السياسي ومستشار اللجنة، والدكتورة ثريا عبد الجواد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، والمحامون أحمد قناوي، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، وعضو اللجنة المركزية، وعلي سليمان، عضو المكتب السياسي، وياسر سعد، عضو اللجنة المركزية ولجنة الحريات.