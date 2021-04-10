فرقة دار الأوبرا للموسيقى العربية تواصل عروضها بقرى الأقصر (صور)

وسط إقبال جماهيرى قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية المهيدات بالطود العديسات قبلى بفرع ثقافة الأقصر عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية، حيث قدمت العديد من الأغاني المتنوعة منها "على رمش عيونها، الأقصر بلدنا، كعب الغزال، عدينا يا شوق"، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.إلى جانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان" الإقتصاد الأفريقي وآثاره على الإقتصاد المصري" وأوضح د. محمد حنفي مفهوم الإقتصاد بشكل عام والأفريقي بشكل خاص ومعلومات عن أفريقيا من مختلف الجوانب وأرقام وإحصائيات عن الإقتصاد الأفريقي والمراحل التي مرت بها العلاقة بين مصر وأفريقيا ونماذج من المشروعات الإقتصادية المصرية في أفريقيا "محطة توليد الطاقة الشمسية، المزارع النموذجية، مشروع الربط بين القاهرة وكيب تاون، مشروع الكهربائي "أفريقيا، مصر، أوروبا".كما أقامت المكتبة ورشة رسوم أطفال رسم إبتكاري "تصميم التنورة" نفذتها حجاجية خيري محمد.عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "إستقبال شهر رمضان" وتحدث الشيخ موسي فتحي عن الإستعداد لإستقبال شهر رمضان والنية للصيام وتصالح النفوس وعدم المشاحنات والعطاء بأنواعه المختلفة، وأنه مستحب في هذا الشهر الكريم مساعدة المحتاج وإخراج الصدقات والإستعداد بصفاء النفس من الحقد والكراهية والحسد وحب الخير للجميع وقراءة القرآن الكريم والصلاة والقيام وذكر الله سبحانه وتعالي لتنزل الرحمات والبركات.فيما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "كتاب الأيام وحياة طه حسين" وتحدثت ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر عن كتاب الأيام والسيرة الذاتية لطه حسين، ونفذ القصر ورشة صلصال نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان "برالوالدين" وأوضح بهلول مصطفى أن التربية الصحيحة أساس بر الوالدين والتربية السليمة أساسها صلاح الدين ودور الإعلام في توعية المجتمع بفضل رضاء الوالدين ودور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى الفكرى لفضل الوالدين.كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "القيم والأخلاق" وتحدث سيد صدقى عن مفهوم القيم والأخلاق وأهميتهما في حياة الأفراد والمجتمعات.كذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "كيفية تعلم التسامح" وأوضح د. النوبى عبد الراضى تعريف التسامح وأهميته وأن تعلم التسامح واجب إنسانى.بينما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإتصال الفعال" وتحدثت د. علا علي عن تعريف مصطلح الإتصال الفعال وأهميته وطرقه وأساليبه وأهمية إستخدام وسائل الإتصال الفعال في الحياة اليومية.