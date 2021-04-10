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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التراس: خطة طموحة لتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع

السبت 10/أبريل/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية من دورة دبلومة الإدارة الرقمية للمشروعات "PMD"، الذي تنظمه وزارة الاتصالات.
وأشاد "التراس" بالدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والرقمنة بالدولة وتحقيق الرؤية الاستراتيجية "مصر 2030".
وأضاف "التراس"، أن العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية في كل التخصصات وفقًا لأحدث نظم التدريب الإدارية والمشاركة في البرامج التدريبية المتميزة، مؤكدًا دور الهيئة العربية للتصنيع ومشاركتها لتحقيق أهداف الدولة من خلال التعاون المثمر والبناء مع كافة مؤسساتها لتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية.

وقال التراس: "نستهدف بهذا البرنامج التدريبي تدريب وتأهيل مهندسي العربية للتصنيع لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة واستدامتها وتنمية وبناء قدرات العاملين فى مجال الإدارة الرقمية للمشروعات، فضلًا عن مساعدة المشاركين فى اجتياز تقييم الاعتماد من معهد إدارة المشاريع".

وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم الفريق "عبدالمنعم التراس" والمهندسة "غادة لبيب" الشهادات للمجموعتين الأولى والثانية، وتضم 20 مهندسًا من العاملين بنشاط المشروعات بوحدات الهيئة، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، الذي تم تنظيمه "أونلاين" عبر تطبيق زووم، كمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد رئيس العربية للتصنيع بالتزام المتدربين بالمشاركة الفعالة بالبرنامج التدريبى لتحقيق أقصى استفادة بما يؤهلهم لتطبيق ما درسوه خلال التدريب، موضحًا أن التأهيل المبني على أسس ومعايير علمية هو حجر الزاوية فى بناء قدرات ومهارات الفرد بما يعود بالنفع على المؤسسات فنيًا واقتصاديًا.

ومن جهتها، أشادت المهندسة "غادة لبيب" بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية.
وأضافت "لبيب"، أن حفل اليوم يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات في تهيئة مؤسسات الدولة والهيئات العامة لأعمال التحول الرقمي وضمان استيعابها واستدامتها، بما يسهم في خلق دولة ومجتمع ومواطن رقمي تفاعلي.

وكشفت "لبيب" عن تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات في مختلف مؤسسات الدولة، مشيدة بخريجي برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات من العاملين والقيادات بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدة أهمية هذا البرنامج في تحسين إدارة موارد الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.

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