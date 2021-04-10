«صناعة النواب» تبحث دعم صناعات الألومنيوم والأثاث والملابس في 4 اجتماعات

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب هذا الأسبوع، 4 اجتماعات تبدأها غدًا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء أحمد فاروق بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقًا للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، ما تسبب في حالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.ويبحث الاجتماع الثاني للجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى بشأن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية، وعدم إنجاز العمل بالمدن الصناعية التابعة لها وعدم القيام باتمام عملية ترفيق المناطق الصناعية.ومن المقرر أن يعقد بعد غد الإثنين اجتماع ثالث للجنة الصناعة هذا الأسبوع، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفي بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لزيادة تكلفة الكهرباء التي يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية وهو ما أدى إليه من عدم التنافسية وانخفاض نسبة المبيعات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.ويبحث الاجتماع الرابع للجنة الصناعة المقرر عقده الإثنين المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم بشأن تدهور قطاع الملابس في مصر، حيث يعمل نحو 30 % من المصانع والباقي تم إغلاقه، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 70%، حيث لم تجد هذه المصانع تعاونًا من الحكومة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية، بحسب طلب الإحاطة.