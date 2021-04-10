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السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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غدا.. حفل فني تونسي مصري في الأوبرا

السبت 10/أبريل/2021 - 03:48 م
المسرح الكبير بدار
المسرح الكبير بدار الأوبرا
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ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا بالزمالك، حفل فني تونسي مصري بمناسبة زيارة رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، إلى جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار اعتماد سنة 2021 سنة الثقافة التونسية المصرية، ينتظم حفل فني تونسي مصري يوم الأحد 11 أبريل 2021 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بالزمالك يحييه الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق والفنانة المصرية المتألقة ريهام عبد الحكيم، وذلك بداية من الساعة السادسة مساء.

الدعوة مفتوحة لكافة أبناء الجالية الأعزاء.

ملاحظات برتوكولية خاصة بدار الأوبرا المصرية:

- إلزامية الحضور قبل 45 دقيقة من موعد بدء الحفل. (من المحبذ الحضور بين الخامسة والخامسة والربع).

- ارتداء أزياء رسمية (بدلة للرجال وفستان أو تنورة للنساء).

- لا يمكن اصطحاب الأطفال.

- يتم اتباع القواعد والإجراءات الصحية. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166217632033081&id=103343444987167

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