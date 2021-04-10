الإمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.واختير عبد الرحمن صالح آل صالح وجاسم محمد بوعتابة الزعابي نائبين لرئيس مجلس الإدارة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.وضم المجلس في عضويته كلا من يونس حاجي الخوري وسامي ضاعن القمزي وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي.وكان قد تم اختيار خالد محمد سالم التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي.