محطات فى حياة لورانس العرب

"لورانس العرب".. لقب أطلق على النجم المصري والعالمي عمر الشريف، ويحل اليوم السبت 10 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان العالمي عمر الشريف، والذي اشتهر بأدواره في هوليوود، وفي ذكرى ميلاده ترصد "الدستور" محطات في حياة "لورانس العرب".يهوى التمثيل منذ نعومة أظفارهولد عمر الشريف في 10 أبريل عام 1932 في الإسكندرية، من أسرة كاثوليكية، كان والده تاجر أخشاب، ولطالما أراد أن يعمل ابنه في هذه المهنة، لكن الابن كان عاشقًا للتمثيل منذ أن كان تلميذ؟ا، ما دفعه لدراسة هذا الفن في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة حيث درس الرياضيات والفيزياء، وبعد تخرجه فى الكلية عمل لمدة 5 سنوات بتجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر دراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية بمدينة لندن الإنجليزية.كانت بداية لورانس العرب عمر الشريف في السينما عندما التقي بالمخرج يوسف شاهين، الذي علم بقصة حبه للتمثيل، وقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي، الذي لقي الكثير من الجماهيرية، لم يكن فيلم "صراع في الوادي" بوابة عمر الشريف إلى عالم الشهرة فحسب، بل كان البداية لقصة عشق كبيرة، إذ تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة ومثلا العديد من الأفلام الرومانسية منها "أيامنا الحلوة" (1955) و"صراع في الميناء" (1956) و"لا أنام" (1957) و"سيدة القصر" (1958)، و"نهر الحب" (1961).وفي عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة، وأنجبا صبيًّا يدعى "طارق"، وجاء زواجهما إثر قصة حبٍّ كبيرة تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ولكن كانت العالمية التي كان يطمح إليها عمر الشريف السبب في فشل حياته الزوجية. فبعد أن رفضت فاتن حمامة العيش في أمريكا سافر عمر الشريف إلى هناك للانضمام إلى نجوم هووليود عام 1962. بعد المسافات أدى إلى تباعد وجهات النظر بينهما، وتطلقا عام 1974 رغم الطلاق لكن عمر الشريف بقي وفيًا لحبه لفاتن حمامة، إذ رفض الزواج ثانية رغم الشائعات التي انتشرت عن علاقاته ببعض النجمات العالميات، من بينهن النجمة العالمية الشهيرة إنجريد برجمان، عمر الشريف بقي دائم السؤال عن أخبار فاتن حمامة حتى بعد وفاتها.يعتبر المخرج ديفيد لين بمثابة المكتشف الثاني لعمر الشريف، فمعه انطلق عمر نحو العالمية. في عام 1962 اختاره لين ليقوم بدور البطولة في فيلم "لورانس العرب" إلى جانب الممثل بيتر أوتول، أداء عمر الشريف الرائع في الفيلم دفع المخرج لين للاعتماد على عمر الشريف ليكون بطل فيلم "دكتور جيفاجو" عام 1965 وكان نجاح عمر الشريف في إقناع الجمهور الغربي قد دفع المخرج ديفيد لين للعمل معه لسنوات طويلة، فإلى جانب فيلمي "لورانس العرب" و"دكتور جيفاغو" مثّل عمر الشريف في أفلام أخرى منها "الرولز رويس الصفراء" وفيلم "الثلج الأخضر" و"الوادي الأخير" وغيرها الكثير من الأفلام.في أدواره في الأفلام الأجنبية، اشتهر عمر الشريف بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء. أما في الأفلام العربية فلقد أدى عمر الشريف شخصيات مختلفة، إذ قام بأدوار هزلية وجادة ورومانسية وكلاسيكية نال عمر الشريف جائزة "جولدن جلوب" لأفضل ممثل عام 1966 عن دوره في فيلم "دكتور جيفاجو"، وفي 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرًا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، وحاز في العام نفسه على جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لفرانسوا ديبرون، كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.توفي عمر الشريف في 10 يوليو بنوبة قلبية، علما أنه كان يعاني ومنذ ثلاث سنوات من مرض ألزهايمر، ولم يعد يتذكر أسماء أفلامه وأين تم تصويرها. ولعل الحدث الأبرز الذي نسيه عمر الشريف هو وفاة "حب عمره"، وهو ما أكده نجله طارق عندما سأله مؤخرًا "هي فاتن عاملة إيه دلوقت"، علما أن الفنان فاتن حمامة توفيت في 17 يناير من العام الماضي.ومن أبرز أعمال النجم عمر الشريف في عالم السينما: "صراع في الوادي"، "شيطان الصحراء"، "أيامنا الحلوة"، "صراع في الميناء"، "لا أنام"، "أرض السلام"، "goha"، "غلطة حبيبي"، "سيدة القصر"، "شاطئ الأسرار"، "موعد مع المجهول"، "فضيحة في الزمالك"، "صراع في النيل"، "من أجل امرأة"، "إحنا التلامذة"، "حبي الوحيد"، "نهر الحب"، "إشاعة حب".