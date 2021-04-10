في ذكرى ميلاده.. نساء في حياة عمر الشريف

1- فاتن حمامة

2- سهير رمزي

3- صوفيا لورين

4- ديان ماكبين

5- جولي آندروز

6- أنوك إيميه

7- إيلسا كاردينيس

8- باربرة سترايساند

"لورانس العرب".. لقب أطلق على النجم المصري والعالمي عمر الشريف، ويحل اليوم السبت 10 أبريل ذكرى ميلاد الفنان العالمي عمر الشريف، والذي اشتهر بأدواره في هوليوود، والتفاف المعجبات من حوله وشكلت جدلًا واسعًا، ورغم ذلك قال النجم الهوليودي في حوار سابق عام 2002: "الحب في حياتي مسألة منتهية منذ نحو 30 عامًا بعد انفصالي عن فاتن حمامة، ولم أجد لدى أي امرأة التقيت بها الحب الذي كنت أبحث عنه"، وترصد "الدستور" في السطور التالية 8 نساء مروا في حياة عمر الشريف.قصة حب لن يمحوها الزمن، هزت الوسط الفني عام 1954، وتزوج عمر الشريف فاتن حمامة عام 1955، بعد أن أعلن إسلامه وأنجبا ابنهما طارق، الابن الوحيد للشريف، وانتهى الزواج بالطلاق الهادئ عام 1974، وقال النجم المصري عنها: "تركت الحب منذ 30 عاما، منذ انفصالي عن فاتن حمامة".أعلنت خطبة الفنانة سهير رمزي على عمر الشريف، بعد قرار اعتزالها وارتدائها الحجاب، لكنها سرعان ما انتهت بالانفصال، وبعد ذلك خرجت شائعات كثيرة تؤكد زواجهما السري لعدة أشهر فقط، ونفى "الشريف" ذلك قائلًا: "لا أنكر أنني وقعت في غرام نجمات أفلامي لبعض الوقت، مثل آفا جاردنر وإنجريد برجمان وباربرا سترايسند وأنوك إيميه، لكن، كان ذلك مجرد إعجاب في النهاية".إحدى أشهر الفنانات في العالم، ومن أكثرهن عشقًا للنجم المصري، وكثيرًا ما ظهرت معه في المناسبات الفنية والعروض الخاصة للأعمال، وكانت وأشهرها فيلم "C’era una volta".قدمت خلال فترة عملها السينمائي الكثير من الأعمال التليفزيونية، وظهرت مع عمر الشريف في أكثر من مناسبة عامة وخاصة، وارتبط اسم الممثلة الأمريكية، مواليد عام 1940، بعمر الشريف، وتردد في الصحف وجود علاقة حب بينهما، لكنها لم تدم طويلًا.النجمة البريطانية جولي أندروز، كانت من أكثر النساء ظهورًا مع أورتنس الريل، من خلال اللقاءات الفنية والحوارية على شاشات التليفزيون العالمية، وكانت دائمًا تتحدث عن عمر الشريف باعتباره نجمًا يستحق الإشادة بفنه، وكان أشهر الأعمال التي قدمتها معه فيلم Top secret عام 1984.أفصح "لورانس العرب" عن إعجابه بالممثلة الفرنسية في لقاء سابق، وقدما معًا فيلم (الموعد).ظهرت النجمة المكسيكية إيلسا كاردينيس مع عمر الشريف، في أكثر من لقاء، كان أشهرهم احتفالات تسليم جوائز "أوسكار" عام 1963 بمدينة هوليوود العالمية، ووقتها خرجت أخبار كثيرة عن علاقة حب تجمع بينهما.ظهر عمر الشريف مع النجمة الأمريكية باربرة سترايساند، في كثير من الأعمال السينمائية المعروفة، وكانت أبرز الأعمال التي صورتها معه فيلم "Funny Girl"، وقال عنها "الشريف: إنه لا ينسى لها وقوفها إلى جانبي حين أصر كثيرون على تنحيتي بحجة أنني كمصري، لا أصلح لأداء دور البطولة أمامها".