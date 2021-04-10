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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. معلومات جديدة عن الموجة الثالثة لكورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
جميلة على
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حذرت وزارة الصحة من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدة أنها من الممكن أن تكون الأسوأ، مطالبة المواطنين بالحذر، واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية.

«الدستور» يرصد تفاصيل عن هذه الموجة..
ربما تكون الأسوأ
نبّه كثير من الخبراء فى العالم إلى خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، نظرا لاقتحامه دول العالم بشكل أوسع من سابقيه.

وأكد الخبراء: إن تلك المرحلة قد تتطلب فرض قيود ربما تكون الأسوأ بكثير من سابقيها.

تنتشر بكثافة أعلى
أكدت المجلات العلمية، نقلا عن خبراء، أن هذه الموجة ربما تكون الأسرع فى الانتشار من الموجة الثانية التى تسببت في إصابات واسعة بين مواطنى دول العالم، شملت أسرا بكاملها، وليس شخصا منفردا.

وقد نبّه الخبراء إلى كون الموجة الثالثة ربما تكون أشرس من سابقتها وتنتشر بشكل أوسع وأسهل. 

السبب فى خطورتها؟
أكد الخبراء أن سبب خطورة هذه المرحلة للفيروس، طبقا لما نقله العديد من المواقع العلمية المتخصصة، يعود إلى كون عدد من الأطباء فى العالم يبلغون عن وجود تغير فى الطرق التى تسبب العدوى، وهوما يعتبر تغيرا فى سلوك الفيروس.

أعراض الموجة الثالثة من كورونا؟
تم نشر معلومات عن ظهور أعراض جديدة لسلالات كورونا المتحولة، وهى الموجة الثالثة من الفيروس، ومنها مهاجمة الأعضاء الحيوية بشكل أكثر عمقًا، ووفقًا للأبحاث الحالية التي ظهرت من المستشفيات في جميع أنحاء الهند، والتى انتشرت فيها الموجة الثالثة بشراسة، فإن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يبلغون الآن أيضًا عن أعراض فيروسية مختلفة، على عكس العلامات والأعراض الكلاسيكية لكورونا.

الأعراض
آلام البطن والغثيان والقيء وحتى الإصابة بنزلة برد، مع عدم وجود أعراض معروفة فى السلالتين الأولى والثانية من كوورنا، ومنها السعال.

تشمل الأعراض الأخرى التي تظهر بشكل متزايد في مرضى كورونا: آلام المفاصل وآلام العضلات ومضاعفات الجهاز الهضمي والضعف وفقدان الشهية.

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