محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين ستكون أكبر مدينة صديقة للبيئة في العالم

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ آمنة تمامًا صحيًا وأمنيًا، معربا عن أمله في زيادة أعداد السياحة الأوكرانية الوافدة.جاء ذلك بعد احتفالية ختام ورشة عمل لأكثر من 250 شركة من منظمي الرحلات الأوكرانية، والتي نظمتها إحدى شركات السياحة المصرية المتخصصة في مجال السياحة الأوكرانية بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.وعرض المحافظ بعض المقاصد السياحية الهامة بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا استمرار التطوير، متابعا: "إننا جميعًا كجهاز تنفيذي وأجهزة معاونة نعمل جاهدين لراحة وتحقيق المتطلبات السياحية للسائحين"، لافتًا إلى انتهاء تطوير مدينة سانت كاترين في نهاية العام الجاري، والتي ستكون أكبر مدينة صديقة للبيئة في العالم والمقصد السياحي الديني الأول، داعيا السياح لزيارتها ضمن برامج زياراتهم في القريب العاجل.