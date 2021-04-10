روسيا: لقاح جديد ضد كورونا مارس المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت 10 أبريل، عن أن معهد «سمورودينتسيف» العلمي لدراسة الإنفلونزا، التابع لوزارة الصحة، يقوم حاليا بتطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا.وأكد مدير المعهد، دميتري ليوزنوف، أن تجارب اللقاح ستبدأ في سبتمبر، وسيكون الدواء متاحا في مارس المقبل، متمنيا أن يكون تأثيره جيدا مثل اللقاحات الروسية الأخرى.