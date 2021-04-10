المفوضية الأوروبية تبعث بإشارات من أجل تسوية النزاع الجمركي مع أمريكا

بعثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإشارت جديدة لتسوية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة وأوروبا.وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت: "اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي".وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عقب توليه مهام منصبه.ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على الخمور، وملابس الجينز والدراجات البخارية الأمريكية.وفي الآونة الأخيرة، ألمح ساسة معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.