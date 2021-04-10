تونس: 125 ألفا و295 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت 10 أبريل، أن 125 ألفا و295 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد حتي أمس، وهو اليوم الـ28 من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت وزارة الصحة - بحسب بيان علي الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بالجرعة الأولى بلغ 5 آلاف و368 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، موضحة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 4979 شخصا، وأن 118 شخصا تم تطعيمهم أمس بالجرعة الثانية.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتي أمس مليونا و22 ألفا و833 شخصا، مجددة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلي التسجيل علي منظومة "إيفاكس".