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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا كتب الرئيس التونسي في دفتر زيارات ضريح جمال عبد الناصر؟

السبت 10/أبريل/2021 - 02:53 م
قيس سعيد
قيس سعيد
سمر عبدالله
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حرص الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم السبت، على تدوين يضع كلمات في دفتر الزيارات، خلال زيارته لضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مبديًا إعجابه بالرئيس الراحل ومواقفه التي ما زالت حاضرة في أذهان الكثير من التونسيين، وخطبه التي ما زالت حتى الآن تلهب حماس الطامحين في مستقبل أفضل لبلدانهم.

وجاء في الكلمة التي سجلها الرئيس التونسي: "بسم الله الرحمن الرحيم، وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبدالناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه (فضائله)، كنا في تونس نتابع خطبه، وما زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا في أذهان الكثيرين، رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ زيارته إلى مصر أمس الجمعة والتي تستمر حتى ثلاثة أيام، حيث عُقد اليوم لقاء قمة مصرية تونسية، بقصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كل المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

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