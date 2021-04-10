«صالح»: استقرار العراق وسيادته عنصران لا غنى عنهما لأمن المنطقة بالكامل

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، لدى استقباله أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور العراق حاليا، أن استقرار العراق وسيادته عنصران لا غنى عنهما لأمن المنطقة بالكامل.وقال صالح، بحسب بيان للرئاسة العراقية "إن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، لأن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها"، مؤكدا "أهمية دور جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي المشترك عبر تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل إرساء أمن واستقرار المنطقة".من جهته، أكد أبو الغيط "دعم الجامعة العربية لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمنه واستقراره وحماية سيادته".وقال أبو الغيط: "أود القول إنني أتابع أداء العراق في الإقليم وقوة هذا الأداء تعكس الكثير من الثقة بالنفس، كما ان العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق مع الجامعة"، متابعا "آمل أن تكون هذه الزيارة تدعم العلاقات والنظرة ما بين الجامعة العربية والعراق".