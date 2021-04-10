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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السنغال وإسبانيا توقعان مذكرتي تعاون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:50 م
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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وقعت السنغال وإسبانيا مذكرتي تفاهم بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى داكار، بدعوة من الرئيس السنغالي ماكي.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني - خلال مؤتمر صحفي في داكار - رغبة بلاده في تعزيز وتنظيم الهجرة عبر القنوات الشرعية.. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الأولى تتعلق بإدارة تدفقات الهجرة لتشجيع الهجرة الدائرية والأخرى لتطوير الإطار المؤسسي لإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل من خلال التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا.

وقال سانشيز إن الهجرة الدائرية ستكون "نقطة تحول" في التعاون بين البلدين بشأن الهجرة.. مؤكدا أن السنغال تعد شريكا أساسيا فيى ضبط الهجرة عبر المحيط الأطلسي.

وأضاف أن بلاده تؤيد الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، لافتا إلى أن سياسة الهجرة الإسبانية تقوم على البعد "الوقائي والعودة".

يشار إلى أن الحكومة الإسبانية أطلقت، نهاية العام الماضي، حملة دبلوماسية "نشطة" تجاه الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي للمهاجرين، خاصة السنغال التي تحولت على الساحل الغربي للقارة الأفريقية، إلى مصدر رئيسي للمهاجرين لجزر الكناري الإسبانية، على الرغم من المسافة الشاسعة الفاصلة بينهما (1،500 كم) وذلك بهدف مناقشة سبل مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة المياه الإقليمية في تلك المنطقة.

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