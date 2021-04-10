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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الداودى» يشهد ختام المعسكر التدريبى لدورة الاحتضان الثانية لهندسة الأزهر

السبت 10/أبريل/2021 - 02:50 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا حفل ختام المعسكر التدريبي واعلان الفائزين بالتأهيل للانضمام لدورة الاحتضان الثانية بحاضنة رواق بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور بركات محمد حسانين المشرف العام على الحاضنة وعدد من هيئة التدريس.

وقال محافظ قنا في كلمته إن الدولة تسعى جاهدة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي تحقيقا لأحد أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا ٢٠٣٠، مؤكدًا أنه فى سبيل ذلك اطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" وتأتى حاضنة " رواق " كأحد الحاضنات الفرعية للبرنامج لاحتضان رواد الأعمال والمبتكرين وتقديم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلي شركة تكنولوجية ناجحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية يهدف إلى احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلى شركة تكنولوجية ناجحة.

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