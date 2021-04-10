«إيتيدا»: مصر من أكبر الدول التي تدعم الشركات الناشئة

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن مصر تعد من أكبر الدول التي قامت بشركات ناشئة خلال العام الماضي.وأضاف محفوظ، خلال مؤتمر عقد اليوم لريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة قامت بعدد من البرامج لدعم الشركات الناشئة وخاصة الشركات التي تقوم بالتصدير للخارج.وتابع، قمنا بعمل برتوكول مع وزارة الصناعة تحديدا مركز تحديث الصناعة، خاص بمدينة المعرفة يستهدف الثروة الصناعية، ولدينا برنامج خاص بدعم المرأة يسمي " هي رائدة".