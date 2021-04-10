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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة العالمية و«إياتا» تستعدان لإطلاق تطبيق تعقب الوجهات السياحية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:43 م
IATA
IATA
فاتن غلاب
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أعلنت منظمة السياحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، عن الإطلاق الوشيك لتطبيق تعقب الوجهات السياحية الجديد، والذي سوف يكون متاحا على مواقع الويب الخاصة بكل من منظمة السياحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي وسيوفر معلومات شاملة ومحدثة عن قيود ومتطلبات شركات الطيران والوجهات السياحية، مما يسمح للسائحين باتخاذ الخيارات المستنيرة والمناسبة.

وتقدمت منظمة السياحة العالمية أيضا في عملها لمعالجة أحد التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه السياحة العالمية، وهي التوقف المفاجئ للتدفقات النقدية للسياحة والحاجة إلى دعم الأعمال التجارية وحماية الوظائف، إلى جانب كل من منظمة الطيران المدني الدولي ICAO ومنظمة الصحة العالمية WHO، تعد منظمة السياحة العالمية واحدة من وكالات الأمم المتحدة التي تعمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مبادرة التنقل الدولية الخاصة بها، كما تعمل منظمة السياحة العالمية بشكل وثيق مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD.

وساهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD مرة أخرى في الاجتماع وساندا الجهود المنسقة لدعم الشركات السياحية خلال الأزمة الحالية وأيضا لبناء المرونة المستقبلية وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة والتي تشمل تشجيع الاستثمارات الخضراء في قطاع السفر والسياحة. كما اشترك في الاجتماع كل من بنك التنمية للبلدان الأمريكية IDB ومؤسسة التمويل الدولية IFC وركز ممثلوهما بشكل خاص على الدور المحتمل للابتكار والاستثمارات الخضراء في السياحة ودعم الأعمال التجارية، الآن وخلال مرحلة الانتعاش.

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