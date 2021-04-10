أمريكا: زيادة بنسبة 0.3% في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3ر0 % خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حتى الساعة 0147 صباحاليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 1ر31 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة المسجل على مدار الأسبوع الماضي، والذي كان 2ر0%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس، بواقع 69ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس الجمعة.وشهدت ولاية ميشيجن زيادة بنسبة 1ر1 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 812 ألفا و.865وشهدت ولاية كالفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 157 وفاة.